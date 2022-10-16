20-річний дніпрянин вкрав ящик із грошима для хворих дітей: яке покарання йому загрожує

пошук зниклих безвісти, поліція

На Дніпропетровщині хлопець вкрав із магазину скриньку з благодійними пожертвами.

Як повідомляє видання «Кримінал», інцидент стався в одній із магазинів міста Кам'янське .

Зловмисник схопив скриньку з грошима і кинувся тікати.

Продавщиця намагалася його зупинити, але той ніяк не реагував.

Зловмисником виявився 20-річний місцевий мешканець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності.

У зв'язку із пригодою відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частина 4 (Грабіж) КК України.

На місці працювали патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що Армія Росії вночі обстрілювала Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, поранення отримали дві жінки та 6-річна дівчинка.

«На мирний Нікополь випустив понад сто снарядів! Один із них прилетів просто до приватного будинку. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - розповів Резніченко.


Юлия Александрова, politeka.net





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