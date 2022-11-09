34-річний українець відмовився від призову на військову службу. що йому загрожує: "отримав повістку і..."

У Черкасах судитимуть чоловіка, який відмовився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, до суду направлено обвинувальний акт щодо 34-річного українця, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

За даними слідства чоловік, будучи військовозобов'язаним та визнаним військово-лікарською комісією, придатним для проходження військової служби, у серпні 2022 року отримав повістку для відправки на проходження військової служби.

До місця призову чоловік не прибув та подав заяву про відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Мешканцю Черкас обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкцією цієї статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Раніше глава української розвідки розповів, що чекає на Україну в найближчому майбутньому і якою буде перемога.

Глава ГУР висловив упевненість, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським та всієї України Єпіфанієм.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця та Боже благословення. Впевнений, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі", - сказав Буданов.