Ірина Сопонару нарвалася на критику через фото з Лондона: "Чим далі від країни, тим більший патріотизм..."

Ірина сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала стильний образ, поділившись фото у своєму блозі, через що зазнала критики.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку війни виїхала з України, зупинившись у Лондоні. Але нещодавно Ірина повернулася на батьківщину, встигла зіграти у театрі, а днями натякнула на повернення "Жіночого кварталу". А цього разу Ірина опублікувала в Інстаграм фото, яке зробила у Лондоні.

"Я за Україну. А ти?", - Запитала Сопонару.

"Чим далі від країни, тим більше патріотизм... якось так... не засуджую... просто тут якось депресивно стає коли помічаєш тих, хто їхав, все ким захоплювався до війни", - обурився фанат.

"А з чого ви вирішили, що я поїхала? З фотографії? А у вашу голову не приходить думка, що фото може бути старе? Я розумію, що це фантастика, але так буває, прикиньте? Чи легше вам від того, що я в Україні? Сподіваюся ви видихнете, і свої токсини припините нести у маси", - написала у відповідь Ірина.

Ірина Сопонару

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"І як завжди Ірина Сопонару красуня, чарівна усмішка, дуже красива, приємно дивитися, так тримати сонце", "Неймовірно красива дівчина з ідеальною фігурою".


Артём Батечко, politeka.net





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