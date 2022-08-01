На прохання друзів із ЗСУ: фітнес-модель Валерія Крук влаштувала гарячу фотосесію в бікіні

Українська телеведуча та модель Валерія Крук, яка колись зустрічалася з екснападником київського "Динамо" і збірної України Артемом Мілевським, порадувала своїх прихильників пікантними фото. Вона виклала у мережу кадри, на яких позувала в фіолетовому купальнику.

У своєму блозі в Instagram Крук уточнила, що вирішила оприлюднити сміливий контент, бо про це її попросили знайомі зі Збройних Сил України. У відповідь блогерка повідомила, що зовсім не проти "оживити" свою сторінку яскравими знімками, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

На фото фітнес модель з’явилася у ефектному бікіні, яке поєднала з не менш ефектними аксесуарами: головним убором із яскравим принтом та сонцезахисними окулярами. На руці та на животі у Крук можна помітити два масивних татуювання.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"По-перше, на прохання друзів із ЗСУ трошки оживляю свій контент світлинами в купальнику. Додаю життя так би мовити! Хлопці, привіт! По-друге, сьогодні вечір дивних новин! Тож намагаюсь розбавити, бо завтра може бути таким цікавим, що побажати можна тільки нашому спільному ворогу…Але сподіваємось, що Світ прийде до тями!" – написала Валерія.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"Не можна очей відірвати!", "Як можна бути такою класною?!", "Молода та прекрасна", "Шикарна мадам", "Богиня краси та естетики", "Вау-вау-вау! Ми вистоїмо, переможемо, світ прийде до тями! А дивлячись на такі фото, хочеться жити", - прокоментували підписники гарячі кадри.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Валерія Крук - більше відома як телеведуча Кульбаба. Блондинка неодноразово прикрашала обкладинки чоловічих журналів – XXL Україна, PENTHOUSE, FHM. Захоплюється бодібілдингом та встигла двічі стати чемпіонкою України у категорії фітнес-бікіні, а також привезти до України звання віцечемпіонки Європи. У 2011 році мала стосунки з Артемом Мілевським.


Любов Блажко, Апостроф





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