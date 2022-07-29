Онук Софії Ротару втік із України та показує барвисті фото з-за кордону

Після невдалої спроби втечі до Молдови 28-річному онуку Софії Ротару все ж таки вдалося залишити територію України. Хлопець безсоромно публікує барвисті фото з-за кордону.

На початку березня сина та онука Софії Ротару затримали правоохоронці при спробі незаконно перетнути український кордон на човні в Могилеві-Подільському. Загалом серед порушників було 6 осіб та один провожатий. Невідомо, скільки за такий спосіб Руслану та Анатолію Євдокименко довелося викласти і чи повернули їм гроші за невдалу втечу.

В результаті в особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз вчора онук Софії Ротару поділився яскравими фото з Франції. Мабуть, музикантові-початківцю вдалося виїхати з України – але яким чином, невідомо.

Виходячи зі знімків, Анатолій Євдокименко прогулявся центром Парижа, колоритними французькими вуличками, насолодився нічним краєвидом на сяючу Ейфелеву вежу, а також побував у передмісті, похвалившись красивими будиночками.

Насправді невідомо, чи це нові фото, чи онук Софії Ротару поділився архівними знімками. Однак у його акаунті в Інстаграм з'явився новий хайлайт із зображенням французького прапора у підписі, що може свідчити про те, що фото все ж таки нові.

Раніше українська співачка стверджувала, що її син та онук разом із нею у її домі під Києвом.

Нагадаємо, онука Софії Ротару похвалилася подарунком від нареченого-мільйонера на 21-річчя.