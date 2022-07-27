"Чому ви не говорите російською": у Туреччині виселили росіянина за образу українок

"Чому ви не говорите російською": у Туреччині виселили росіянина за образу українок

У Туреччині в туристок з України виник конфлікт з росіянином з Брянська. Зокрема, той причепився до дівчат через українську мову і вимагав, щоб вони говорили російською.

Відео конфлікту опублікували у Telegram-каналі "ХС Харків".

За словами очевидців, нетверезий турист з Брянська чіплявся до дівчат, які приїхали з Харкова до Туреччини на відпочинок.

У ліфті чоловік запитував дівчат звідки вони та коли приїхали.

"Ми йому відповіли, що з України і пішли. Говорили ми виключно українською. Через годину він підійшов до нас і почав чіплятися "чому вы не говорите російською", ми його попросили відійти і не чіпати нас", - йдеться у повідомленні.

Однак, росіянин почав зухвало поводитися, тому українки відправила його "у напрямку російського корабля".

"Далі він почав агресивно повторювати, що ми "говоримо х*хляцькою" і почав ображати", - розповідають дівчата.

Зрештою українки не витримали неадекватного росіянина і звернулися до адміністрації готелю, гідів та викликали поліцію.

В результаті всі гуртом вони прийняли колективне рішення - виселити росіянина з готелю.

"З жандармами склали форму про насильницьке звернення до жінок, що може відіграти роль заборони в'їзду до Туреччини у майбутньому. Слід зазначити, що адміністрація готелю та правоохоронні органи абсолютно підтримали нас. Слава Україні", - додали українки.


Алексей Ионов, politeka.net





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