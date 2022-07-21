Кухар із "Танців з зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою: "Багато плакали"

Екатерина Кухар

Катерина Кухарь розповіла, з якими труднощами зіткнулася, виконуючи роботу на інформаційному фронті в Латинській Америці, адже про війну там говорити не прийнято.

Відома українська прима-балерина та суддя шоу "Танці зі зірками" Катерина Кухар після початку повномасштабних бойових дій почала вести активну інформаційну війну, а також виступати з благодійними уявленнями.

Спочатку танцівниця виступала з благодійним туром у європейських країнах, а потім поїхала до Латинської Америки, де як з'ясувалося про війну в Україні, замовчували.

За словами Катерини, шлях здався не таким простим, як в інших країнах, але дуже продуктивним.

«Понад місяць тому ми вперше заговорили від України на національному телебаченні і далі на сцені, адже Латинська Америка видалася тією країною, яка мала спотворену правду... Ситий голодного не зрозуміє. Як і не може мати уявлення про війну людина, яка з нею не зіткнулася особисто», - написала танцівниця на сторінці в Інстаграм.

Кухар розповіла, що після приїзду до Латинської Америки вони виявили, що практично немає новин про війну в Україні, інформація замовчується. Глядачі підходили до них після вистави та казали, що отримують інформацію виключно через соцмережі.

Але ми бачили, що люди з відкритими серцями готові сприймати істину. Багато хто плакав, дізнавшись про те, що відбувається у нас на Батьківщині. Наш тур з Олександром Стояновим та його трупою @grandkyivballet на підтримку України в Латинській Америці мав і небезпеки під час гастролей, нюанси в латинських країнах та багато іншого, про що я розповім у наступних публікаціях – але інформаційний вакуум про нашу війну відкласти не могла. Це насамперед», - наголосила прима-балерина.


Ирина Юрченко, politeka.net





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