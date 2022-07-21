Ракетний удар по Вінниці: в лікарні померла 20-річна дівчина

У Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 14 липня. Кількість жертв від ракетного удару по Вінниці зросла до 26 людей, зазначив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"26…Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…Світла пам’ять. Співчуття рідним і близьким", - зазначив Борзов у Telegram.

Нагадаємо, 14 липня країна-терорист Росія здійснила ракетний удар по Вінниці. У Нацполіції повідомили, що три ракети влучили у будівлю з офісними приміщеннями.

Ударом пошкоджено або вщент зруйновано 55 багатоповерхівок і приватних будинків, 40 автомобілів і два трамваї.