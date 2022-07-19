Буде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУ

Українські жінки знялися для унікального "відьмацького" календаря під назвою "Так як відьма скаже". Кошти від виручки підуть на допомогу українським захисникам.

Участь у проекті взяло понад 40 осіб на безоплатній основі. Ідея створити календар належить волонтерці Дані Яровій. Детальніше про це авторка розповіла на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

Фото: spgr.org.ua

"Однієї місячної бесоноі ночі, коли всі чаклунські чари в самому розпалі, мені прийшла думка зробити календар з дівчатами - волонтерами, які вже падають з ніг, для хлопців з ЗСУ. Та не тільки для них. Основна мета банальна - це збір коштів. Які збирати стає складніше і складніше. А скоро зима. Я запропонувала цей проект дівчатам. Не хоча вам брехати, спочатку був ср*ч в яких образах, потім було ще багато ср*чів - ми ж дівчата. Комусь спало на думку зробити відьмацький календар", - написала волонтерка.

Фото: spgr.org.ua

"Ми використали вірш Людмили Горової "Буде тобі, враже так, як відьма скаже". У кожної дівчини є її 4 рядки, які їй найбільше припали до душі", - також пояснює Ярова.

Над проектом працювали безкоштовно більше 40 людей: 12 волонтерок, 6 візажистів, 2 дизайнера, 10 фотографів, редактори і ціле видавництво.

Фото: spgr.org.ua

"12 локацій, 12 вбивчих образів, 12 прекрасних дівчат-волонтерів, які кожного дня намагаються наблизити нашу Перемогу. Всі працювали та викладались на 100% безкоштовно. Заради допомоги ЗСУ. Заради нашої спільної Перемоги. Образи дівчата обирали собі самі", - розповідає Дана.

Фото: spgr.org.ua

Придбати календар можна за допомогою розіграшу та аукціону. Такі видання особисто підпишуть дівчата з магічними заклинаннями. Календар "Так, як відьма скаже" також презентували на сайті "Допомога армії". Його вартість становить 100 грн.