Руслана Писанка померла в Німеччині через важку хворобу

19 липня в Німеччині померла Руслана Писанка. ТСН повідомляє, що напередодні німецькі лікарі діагностували у 56-річної телеведучої та актриси важку хворобу, інформує Апостроф.

"Велика війна змусила її поїхати до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували тяжку хворобу. Руся практично нікому нічого не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - розповіли колеги Писанки у програмі "Сніданок з 1+1".

Фото: instagram.com/pisankaruslana

На початку лютого Руслана Писанка впала на сцені та отримала серйозну травму – перелом ноги зі зміщенням. Актриса також скаржилася на підвищення температури та артеріального тиску. Про неї піклувався чоловік, бізнесмен Ігор Ісаков.

Руслана Писанка народилася у Києві 17 грудня 1965 року у сім'ї кінооператора. Навчалась у Київському державному інституті культури на режисерському факультеті. Всеукраїнську популярність та статус "секс-символу України" здобула на початку 1990-х після ролі в еротичній комедії "Кілька любовних історій". Фільм "Москаль-чарівник" подарував Писанці її першу головну роль та нагороду Державної премії України ім. О. Довженка.

Наприкінці 1990-х Руслана Писанка стала ведучої програми "Погода" на каналі Інтер, де працювала 7 років.

За роль Мелашки у серіалі "Чорна рада" у 2001 році актриса отримала Орден Святого Володимира.

2006 року Руслана Писанка посіла третє місце у першому сезоні шоу "Танці з зірками". У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу "Службовий романс" на каналі Інтер. У 2017 році разом із чоловіком Ігорем Ісаковим брала участь у проекті СТБ "Зважені та щасливі". У 2021 році після довгої перерви повернулася на телебачення та вела шоу "Твій День" на каналі 1+1.


Наталка Лавринець, Апостроф





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