Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»

Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»

Український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) емоційно відреагував на трагедію у Вінниці, внаслідок якої загинуло понад 20 людей.

Після ракетного обстрілу по Вінниці Потап написав вірш українською мовою і зачитав його.

Відео знаменитість оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі, пише Politeka.net

Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця

Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться

Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!

Українці відреагували на вірш Потапа по-різному.

Дехто закликав не мовчати і згадати про Миколаїв, який перебуває під постійним обстрілом путінської армії.

"Не мовчіть про Миколаєва, будь ласка, нам дуже важко. Обстріли щодня",

"Всі забули про нас ? і те, що нас щодня бомбять",

"Місто Миколаїв щодня під великим обстрілом і ніхто нічого не говорити! Усі мовчать", - пишуть у мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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