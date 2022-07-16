Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»

Український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) емоційно відреагував на трагедію у Вінниці, внаслідок якої загинуло понад 20 людей.

Після ракетного обстрілу по Вінниці Потап написав вірш українською мовою і зачитав його.

Відео знаменитість оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі, пише Politeka.net

Як же жити нам

Куди дітися ?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І не ма кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я маю частку

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця

Віддають собі

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться

Що летіли Калібри по Вінниці

За воєнних ліш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Українці відреагували на вірш Потапа по-різному.

Дехто закликав не мовчати і згадати про Миколаїв, який перебуває під постійним обстрілом путінської армії.

"Не мовчіть про Миколаєва, будь ласка, нам дуже важко. Обстріли щодня",

"Всі забули про нас ? і те, що нас щодня бомбять",

"Місто Миколаїв щодня під великим обстрілом і ніхто нічого не говорити! Усі мовчать", - пишуть у мережі.