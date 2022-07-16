Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»
Український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) емоційно відреагував на трагедію у Вінниці, внаслідок якої загинуло понад 20 людей.
Після ракетного обстрілу по Вінниці Потап написав вірш українською мовою і зачитав його.
Відео знаменитість оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі, пише Politeka.net
Як же жити нам
Куди дітися ?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я маю частку
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають собі
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці
І хтось дивиться
Комусь віриться
Що летіли Калібри по Вінниці
За воєнних ліш базах
Злочинці всі
Всі хто кров'ю вмив землю
У Вінниці!
Українці відреагували на вірш Потапа по-різному.
Дехто закликав не мовчати і згадати про Миколаїв, який перебуває під постійним обстрілом путінської армії.
"Не мовчіть про Миколаєва, будь ласка, нам дуже важко. Обстріли щодня",
"Всі забули про нас ? і те, що нас щодня бомбять",
"Місто Миколаїв щодня під великим обстрілом і ніхто нічого не говорити! Усі мовчать", - пишуть у мережі.