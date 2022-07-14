Світ має визнати тероризм: двоє членів команди Олі Цибульської постраждали внаслідок удару по Вінниці

Внаслідок ракетного удару по Вінниці постраждали не лише члени команди ROXOLANA, а й Олі Цибульської. Співачка повідомила, що двоє її музикантів зазнали поранень і наразі перебувають у лікарні, інформує Апостроф .

"Світ нарешті має визнати тероризм тероризмом, - написала артистка в Instagram. - Сьогодні 2 членів моєї команди постраждали від ракетної атаки росіян по будинку культури в Вінниці. Обидвоє отримали поранення та вижили, за що я дякую Богові. Проте загинув їх колега, частина команди ROXOLANA, зовсім молодий. Не вистачає ні слів, ні криків, ні ненависті".

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Удару по Вінниці було задано високоточною ракетою, а значили влучили туди, де цілилися. Станом на зараз - 20 загиблих, серед них троє маленьких дітей. Одна з крихіток загинула просто в калясці, вони з мамою цього фатального ранку якраз йшли на розвиваючі заняття для найменших. Мама дівчинки бореться за життя. Поруч знищили цілий медичний центр. Саме в цей час в Гаазі проходила конференція, присвячена відповідальності РФ за злочини в Україні. Відвертий акт пекельного теrоrизму. Кривавий геnоцид нації. Десятки міст в щоденному терорі і сотні невинно вбитих", - емоційно висловилася зірка.?

Цибульська наголосила, що українці ніколи не пробачать росіян і закликала поширювати соціальними мережами докази їхніх злочинів. "І нехай хтось з світових лідерів лише спробує заговорити про послаблення санкцій чи відмивання російської репутації", - додала вона.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Росія завдала ракетного удару по центру Вінниці вдень 14 липня. Станом на 16:35 вже відомо про 21 загиблого, серед яких троє дітей. Госпіталізовано 52 особи, серед них 4 дітей. 34 особи перебувають у тяжкому стані. Загалом по допомогу до медичних закладів звернувся 91 постраждалий.