На Київ обрушилася злива з градом та грозою - вулицями "попливли" авто: фото та відео

У вівторок, 12 липня, на Київ обрушилася злива з градом та грозою. Наслідки негоди ліквідують дорожні робітники.

Відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж, інформує Апостроф.

Небо затягнуло сірими хмарами, з яких миттєво вилилася велика кількість опадів, внаслідок чого автомобілі "попливли вулицями". Виблискували блискавки та було чути гуркіт грому, який налякав киян.

Потім до дощу додалися досить великі градини.


Через велику кількість води, у місті виникло кілька незначних підтоплень вулиць, які зараз ліквідують дорожні працівники, повідомляє КМДА. Небо над столицею вже ясне.


Маргарита Лепс, Апостроф





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