Удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 33, загинула дитина

В атакованому російської армією будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, повідомляє МВС.

"Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.)", – сказано в повідомленні.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають.