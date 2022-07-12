Удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 33, загинула дитина

З-під завалів вдалось врятувати лише 9 людей.

Удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 33, загинула дитина
© МВС України

В атакованому російської армією будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, повідомляє МВС.

"Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.)", – сказано в повідомленні.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають.


Оксана Коваль, ZN.ua





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