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2022-07-12
Удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 33, загинула дитина
З-під завалів вдалось врятувати лише 9 людей.
© МВС України
В атакованому російської армією будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини,
"Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.)", – сказано в повідомленні.
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають.
Оксана Коваль, ZN.ua