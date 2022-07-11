Шерон Стоун у золотому корсеті перевершила молоденьких моделей: "Важко повірити, що це реально"

Шерон стоун, скрін

Артистка перевершила всі очікування.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але ця цифра зовсім не вкладається в голові, оскільки зірка виглядає значно молодшою ??за свої роки. Причому Шерон робить це і без пластики, віддаючи перевагу правильному догляду за собою.

Вчора вночі відбувся модний показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023, який Стоун відвідала вже традиційно. Вона є шанувальницею модного будинку, тому одразу обрала епатажне вбрання для появи на публіці.

Актриса прибула на червону доріжку перед показом у ефектному вбранні, що складається з корсетного топа-бюстьє, виконаного із золотої тканини та бірюзових штанів з довгим шлейфом із квітковим принтом. Доповнила образ Шерон золотими туфлями-човниками та прикрасами.

«Який неймовірний досвід. Ти виглядаєш божественно; Ходімо з вами наступного разу ??; Приголомшливо ? ???; Ух ти!; Насолоджуйтесь чудовим відпочинком; Вау .... важко повірити, що це реально ... але ви там знімаєте це »- пишуть у мережі.


Дарина Силина, politeka.net





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