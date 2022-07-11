Ураган у Москві виривав дерева з корінням та зносив дахи: на Українському бульварі не обійшлося без жертви
На Москву обрушився потужний ураган, внаслідок якого є жертва та постраждалі.
Про руйнівну стихію в столиці Росії повідомляє телеграм-канал Baza. Як стало відомо, негода розігралася у Москві 10 липня. У місті вирував сильний вітер із дощем, градом та блискавками.
Пориви вітру були настільки сильними, що валили дерева на землю, зривали плити з багатоповерхівок і зносили дахи будинків.
Внаслідок цих руйнувань постраждали люди. Зокрема, на Українському бульварі одне з дерев вітром вирвало з корінням, і воно впало на чоловіка. Перехожий помер.
За останніми даними, внаслідок бурі постраждали щонайменше 10 людей. Їх доправили до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих на момент падіння на неї дерева сиділа в кафе.
Також серед постраждалих чотиримісячна дитина, а також батько із сином.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ситуація зі штормом ускладнюється тим, що пориви вітру досягають 25 метрів за секунду.