Ураган у Москві виривав дерева з корінням та зносив дахи: на Українському бульварі не обійшлося без жертви

На Москву обрушився потужний ураган, внаслідок якого є жертва та постраждалі.

Про руйнівну стихію в столиці Росії повідомляє телеграм-канал Baza. Як стало відомо, негода розігралася у Москві 10 липня. У місті вирував сильний вітер із дощем, градом та блискавками.

Пориви вітру були настільки сильними, що валили дерева на землю, зривали плити з багатоповерхівок і зносили дахи будинків.

Внаслідок цих руйнувань постраждали люди. Зокрема, на Українському бульварі одне з дерев вітром вирвало з корінням, і воно впало на чоловіка. Перехожий помер.

За останніми даними, внаслідок бурі постраждали щонайменше 10 людей. Їх доправили до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих на момент падіння на неї дерева сиділа в кафе.

Також серед постраждалих чотиримісячна дитина, а також батько із сином.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ситуація зі штормом ускладнюється тим, що пориви вітру досягають 25 метрів за секунду.