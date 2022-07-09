Віталій Козловський назвав Ігора Кондратюк підлою та злопам'ятною людиною

Відомий співак Віталій Козловський нагадав про свій багаторічний конфлікт із музичним продюсером та телеведучим Ігорем Кондратюком. Він посміявся з наставника, якому заборгував пристойну суму.

Шоумени не змогли помиритися після багаторічного скандалу і продовжують ворогувати. Віталій Козловський зізнався, що після розірвання контракту заборгував Ігореві Кондратюку. Проте за багато років він так і не повернув гроші.

За словами поп-виконавця, опонент вимагав від нього 5 тисяч доларів за кожну пісню. Заслужений артист України не має таких коштів. Він не може користуватися банківськими рахунками – кошти, які потрапляють на картки, відразу списуються.

Козловський не спілкувався із Кондратюком навіть після початку війни.

"Не дай Боже! Господи мій! Він підла людина. Для мене вона підла людина. Я не намагаюся образити його. Але сьогодні я розумію, що він поводиться неправильно", - зазначив співак.

Козловський з гумором оцінив затяжний конфлікт із Кондратюком. Він назвав його злопамятним.

"Десять років морально вбивати людину, тягати мене по судах. Я розумію, що якби у неї було більше можливостей - закатав би мене в асфальт", - поіронізував улюбленець публіки в шоу "Слава" на YouTubе-каналі "Люкс ФМ".

Віталій запевнив, що не належить до ЛГБТ-спільноти – має традиційну орієнтацію. Козловський наголосив, що у нього є дівчина. Однак він не поспішає одружитися, щоб не розчаруватися у сімейному житті. Він цінує обраницю, яку ховає від фанатів.

"Під час війни потреба у коханні, потреба у підтримці, у розумінні, у якихось теплих дотиках – це велика необхідність... Як важливо у цьому житті мати свою людину", - підкреслив артист.

Раніше Ігор Кондратюк розповів про скандал зі своєю колегою Оксаною Марченко. Вони посварилися через ситуацію на Донбасі.