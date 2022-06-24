Люди перуть у калюжах: Олександр Еллерт показав моторошне фото з окупованого Маріуполя

Російські окупанти довели тимчасово захоплений Маріуполь до повної гуманітарної та екологічної катастрофи. Місто перетворилося на сміттєзвалище і фактично відрізане від будь-якого водопостачання. Людей рятують лише дощі, інформує Апостроф.

Український гуморист Олександр Еллерт не зміг промовчати, побачивши, як мешканці окупованого міста на Донеччині змушені прати білизну в калюжах. Він опублікував в Instagram моторошну фотографію, зазначивши, що дивлячись на цей кадр відчуває біль та злість на те, що відбувається.

Фото: instagram.com/ellert_a

"Коли весь світ прагне до зростання і достатку, наш сусід все перетворює на брудну калюжу. Це як порівняння з нею з ним самим. "Брудна, немита росія", яка споконвіку мала таку репутацію. Неможливість домовитися і абсолютна відсутність слова компроміс", – написав Еллерт.

"Спочатку ми всі кричали і зверталися до народу росії, але тепер всі зрозуміли, що єдиний вихід з цього аб'юзу це зробити так, щоб ця калюжа висохла. Просто щоб її не стало. Не стало цього режиму, еб***их правителів і безмозких "ботів", вихованих на антимораль і деградацію, - додав він. - Залишається чекати, чекати і вірити, що сонце одного разу висушить залишки цих "залишків"!".

Фото: instagram.com/ellert_a


Наталка Лавринець, Апостроф





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