Понад 1000 загиблих: нові фото, відео та подробиці землетрусу в Афганістані

У мережі з'явилися нові подробиці землетрусу в Афганістані, який стався в середу, 22 червня - загинуло понад 1000 людей, інформує Апостроф .

Про це повідомив "Апостроф".

Фото опубліковані в Telegram-каналі "Голос Афганістану" - більшість смертей припали на східну провінцію Пактика, також постраждала провінція Хост, що біля кордону з Пакистаном. Серед тих, хто постраждав, є як дорослі, так і діти.

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Окрім фото, у мережі з'явилося відео наслідків землетрусу.