Не можу уявити, що вбиваю: Monatik розповів, де його застала війна та чому не пішов на фронт

Повномасштабна війна застала Дмитра Монатіка у Барселоні, де артист із сім'єю знаходився на відпочинку. Співак вирішив не повертатися в Україну, а допомагати рідній країні з-за кордону. Юрій Горбунов розповідав, що хітмейкер виступає на благодійних концертах, збираючи кошти для допомоги українцям, сам Monatik про свою діяльність не говорив майже чотири місяці, інформує Апостроф .

З початку російського вторгнення співак дав перше велике інтерв'ю, в якому розповів, де був 24 лютого та пояснив, чому залишився за кордоном, а не пішов на фронт, як зробили його українські колеги.

Фото: instagram.com/monatik_official

"Війна застала мене з дружиною та дітьми в Барселоні, ми були у відпустці. 26 [лютого] мали повертатися. Іріша мене розбудила о 5 ранку і сказала: "Діма, Путін напав. Війна почалася: у Києві сирени, Харків бомбардують", - згадує Монатик у програмі "Слава+".

"Ти як дзеркало всередині розбиваєшся і стаєш порожнім, - описав свій стан артист. - Мляві ноги, ти не віриш у те, що відбувається. Тобі складно через те, що ти не вдома, що зараз переживають люди, що робить твоя команда. Ти починаєш розуміти, що потрібно дзвонити людям і запитувати, як у них справи і чим можна допомогти, що робити... Ця реакція відбувається відразу".

На запитання Слави Дьоміна, чи було в нього бажання повернутися до Києва і піти воювати Монатик відповів: "В перший день війни я написав вірш "РоSSийская власть". Це був перший творчий порив, тому що і до страху, який переходить у гнів, я завжди намагаюся завжди ставитися творчо. На другий день війни я його запостив із правдивими кадрами, намагаючись розплющити очі людям у Росії, що дивіться, це правда: "Так это видела русская власть? Хотела спасать, а пришла убивать?". Цей вірш набрав 16 млн за 5 годин. Я зрозумів, що це не порожній звук, у цьому є моя сила".

"Мене розривало на частини. Я дуже багато вів дискусій із дружиною, я говорив: "Як це, зараз усі воюють, я мушу їхати". Але поряд були діти і вона говорила: "А сім'я? А як нам зараз бути? А як ти нас просто під час війни залишиш? Де ми? Що нам робити?". Сім'я завжди була для мене дуже важливим фактором в житті та великим досягненням, тому я хотів, щоб їм було якось зручно", - пояснив він.

Фото: instagram.com/monatik_official

"Я рвався на частини, дзвонив знайомим, які вже давно у війні, вони говорили: "Так Дімо, тільки тебе тут не вистачало з твоїм військовим досвідом". Ну погодься, я у військовій справі просто нуль. І це правда. І я не боюся це говорити. Думаю, що я розгубився б точно, ходив би і питав, як перезарядити автомат і що мені з цим робити. Взагалі, знаєш, я не можу уявити, що я вбиваю когось. Я готовий входити на арт-фронт", - додав Дмитро.

Монатик розповів, що наразі його дружина з дітьми живуть у Варшаві, а він сам перебуває в турі Європою і на момент запису інтерв'ю був у Берліні. Після благодійних концертів співак планує повернутися до Києва, діти з дружиною поки що залишаться у Польщі.