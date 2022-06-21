Навчання на бюджеті: в Україні дозволили повторно навчатись за рахунок держави

Навчання на бюджеті у закладі професійної підготовки відтепер може бути неодноразовим. Громадянам дозволено здобувати другу, а можливо, і третю спеціальності також за державні кошти.

В Україні зняли обмеження на бюджетну освіту

Така норма, зокрема, міститься у новому законопроекті №7293, який проголосувала Верховна Рада.

Раніше навчання на бюджеті було можливе лише один раз. Якщо людина хотіла отримати згодом другу чи навіть третю спеціальності, то, звичайно, ніхто не міг їй цього заборонити. Проте вчитися вона мала лише за власний кошт. Причому ця норма стосувалась як вищої освіти, так і навчання у закладах профтехосвіти.

Тепер же, під час війни та в повоєнний період, виникатиме підвищений попит на одних фахівців, а також знижуватиметься – на інших. Тому депутати подбали про те, щоби адаптувати підготовку фахівців до швидкої зміни запитів на ринку праці. Тепер навчання на бюджеті буде доступне українцям не один раз, а стільки, скільки може знадобитися. Рада ухвалила закон про повторне бюджетне навчання у закладах профтехосвіти.

В Україні зняли обмеження на бюджетну освіту

При цьому ухвалений закон містить низку обмежень, які не дозволять українцям навчатися за бюджетні гроші безперервно.

Основні положення ухваленого закону

  • Українці можуть повторно навчатися спеціальностям за бюджетні гроші.
  • Повторне навчання за бюджетні гроші можливе не раніше як через 3 роки після закінчення навчання за попередньою спеціальністю.
  • Для зарахування на повторне навчання необхідно мати не менше 2 років страхового стажу.
  • Повторне навчання на бюджеті можливе лише за наявності вільних місць після зарахування тих, хто навчається спеціальності вперше.
  • Повторне навчання за бюджетні гроші можливе без наявності дворічного страхового стажу, а також раніше, ніж через 3 роки після закінчення попереднього курсу навчання у тому випадку, якщо людина за станом здоров'я втратила можливість працювати за раніше набутою спеціальністю.
  • Нехтувати цими умовами можуть і в тому випадку, якщо є термінове держзамовлення на якихось спеціалістів.

Крім того, в ухваленому законі є також норма, яка забороняє не приймати людину на навчання через те, що вона не має місцевої реєстрації.

Нагадаємо, в Україні та під час війни є робота, за яку платять близько 70 тисяч гривень на місяць.


Марченко Любов, Тудей





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