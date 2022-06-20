Анна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фото

Анна Богдан, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків із харківським бізнесменом Михайлом Заливако, наважилася на кардинальні зміни. Так, дівчина похвалилася новою стрижкою – вона зробила каре.

Результат перевтілення Богдан показала у своєму блозі в Instagram. Вона зізналася, що думка про новий імідж не покидала її останні два роки, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

"Часто буває, коли дівчина розстається з хлопцем одразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це вперше. З цією думкою я ходила два роки. Робити чи не робити. Підійде мені каре чи ні. І як тільки я приїхала в Київ, одразу ж пішла до майстра", - поділилася своїми думками на цю тему Анна. Також вона поцікавилася у підписників, як їй краще - з кучерями чи без них.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Нагадаємо, Анна Богдан - переможниця "Холостяка-11" та колишня дружина екс-голови Адміністрації Президента України Андрія Богдана. У період стосунків із Михайлом Заливако дівчина неодноразово заявляла, що хоче зіграти з бізнесменом пишне весілля та народити дітей. Відносини екс-закоханих розвивалися стрімко, і практично одразу після фіналу "Холостяка" вони почали жити разом. Заради щасливого спільного майбутнього Заливако навіть залишив у Харкові свій бізнес та переїхав до Києва.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Проте фанати романтичного реаліті з самого початку не вірили у щирість почуттів Богдан, а після новини про розставання із "Холостяком" дійшли висновку, що стосунки пари були не справжніми, а за сценарієм. На що дівчина дала чітку відповідь: "Ні з одним чоловіком я не підписувала контрактів!".

Фото: instagram.com/hannastorozhuk