Монатік у Варшаві заговорив про синів і розлютив українців: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!"

Дмитрий Монатик с женой и детьми

Українці обрушилися з критикою на Монатіка в коментарях до відео інтерв'ю.

Як повідомляє Politeka.net, співак Дмитро Монатік дав перше інтерв'ю з початку російського вторгнення. Бесіду артиста записали у Варшаві відразу після одного з його благодійних концертів. У програмі "Зірковий шлях" артист розповів багато про що, але нарвався на критику.

Зокрема на офіційній сторінці Instagram з'явився шматочок з відео, на якому співак розповідає, як його сини реагують на вимушений виїзд за кордон.

"Так само як і кожен батько, кожна мама, ми не можемо повернутися. Вони не можуть повернутися, бо там стріляють, там помирають люди. Тому що російська влада розв'язала війну. Вони це розуміють", - розповів Дмитро Монатік.

У коментарях під публікацією підписники артиста засуджують його за небажання повертатися в Україну: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!", "Цікавіше б було як сини реагують на війну не за кордоном... а батько яким чином там...?", "Мама нехай залишається, а тобі вже давно пора сюди... Чи не так? А потім приїдете і будете себе в груди бити які ви патріоти", "Пацани молоді гинуть, а цей розмови розмовляє, герой в лапках".


Александра Павленко, politeka.net





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