В Одесі вигнали дітей з приміщення під час повітряної тривоги: на скандал відреагували в мерії
Підвальні приміщення на Середньофонтанській, 32, в яких можуть ховатися мешканці під час повітряних тривог, опинилися в приватній власності, і під час сигналу дітей звідти виганяли.
Про це повідомляє УСИ посилаючись на одеситку Аллу Кіріяк, муніципального консультанта Фонду народонаселення ООН в Україні.
Підвальні приміщення будинку на Середньофонтанській 32, були розпродані в 2005-2008 роках і зараз — у приватній власності. У доступі мешканців-приміщення на 10-12 квадратних метрів, яким можуть скористатися одесити під час тривоги. Але по факту, як повідомляє Алла Кирияк, ним фактично керує орендар, господиня швейної майстерні
Під час повітряної тривоги в це приміщення спускаються діти, які проживають в цьому будинку, проте жінка перешкоджала цьому, аргументуючи тим, що це приватна власність.
Примітно, що в підвал цього будинку влада направляла всіх жителів сусідніх будинків з перших днів війни. Конфлікту не вдалося уникнути, навіть незважаючи на те, що батько дітей — військовослужбовець, і зараз на службі.
У свою чергу, в мерії прокоментували ситуацію і заявили, що власники укриттів всіх видів власності не повинні перешкоджати знаходженню городян під час тривоги.