HBO розпочинає зйомки продовження "Гри престолів"

Сиквел «Гри престолів» з детальною історією персонажа Джона Сноу наразі перебуває на ранній стадії розробки на HBO. Потенцыйний виконавець головної ролі в цій частині Кіт Герінґтон, судячи з усього, повернеться до своєї ролі, передає The Guardian.

У п’ятницю спеціалізоване видання Hollywood Reporter підтвердило , що поки що неназване шоу відбудеться після подій «Гри престолів», яка тривала майже десятиліття з 2011 по 2019 рік і стала одним з наймасштабніших телесеріалів усіх часів.

У світі фантастичних книг Джорджа Мартіна нове шоу є першим із нещодавно оголошених спінофів «Гри престолів», які стануть продовженням, і це означає, що HBO розширить світ Мартіна за межі вихідного матеріалу, знову відкривши те, що, як вважалося раніше, було завершенням саги.