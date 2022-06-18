HBO розпочинає зйомки продовження "Гри престолів"
Раніше Кіта Герінґтона номінували на дві премії Еммі за роль Сноу. Наразі в HBO відмовилися від коментарів, информирует
Сиквел «Гри престолів» з детальною історією персонажа Джона Сноу наразі перебуває на ранній стадії розробки на HBO. Потенцыйний виконавець головної ролі в цій частині Кіт Герінґтон, судячи з усього, повернеться до своєї ролі,
У п’ятницю спеціалізоване видання Hollywood Reporter
У світі фантастичних книг Джорджа Мартіна нове шоу є першим із нещодавно оголошених спінофів «Гри престолів», які стануть продовженням, і це означає, що HBO розширить світ Мартіна за межі вихідного матеріалу, знову відкривши те, що, як вважалося раніше, було завершенням саги.