Наталка Денисенко відповіла на критику через зйомки у продовженні "Кріпосної" з російськими акторами

Наталка Денисенко, яка грала роль Лариси Яхонтової у серіалі СТБ "Кріпосна", з'явиться у продовженні костюмованої драми. Українська актриса має намір їхати до Польщі на зйомки 4 сезону, але її критикують через участь у проекті російських артистів, інформує Апостроф .

Фото: stb.ua

Актриса серіалів Валерія Ходос ("Подаруй мені щастя", "Жити заради кохання", "Прислуга") заявила в Instagram, що її українські колеги не повинні ставати в кадр із росіянами. Не називаючи імен, вона засудила акторів, які збираються до Польщі на зйомки разом із громадянами країни-агресора.

У відповідь Денисенко пояснила свою позицію та пообіцяла припинити будь-яку співпрацю з росіянами після завершення "Кріпосної".

"Знаю, Лєро, що в цьому відео ти говориш зокрема про мене та про наш український проект "Крпіосна 4", де до війни знімалися російські актори... Так, ми не маємо морального права зніматися в російських проектах і ставати в кадр з російськими акторами. Як це було в моїй і твоїй роботі теж. Тому я для себе прийняла рішення дознятися в цьому проекті і принципово не ставати в кадр з акторами з ворожої країни. І віддати, нарешті, знятий нашими українськими людьми проект "Кріпосна", який дуже чекають польські глядачі", - написала вона у коментарях.

Аргументи актриси багатьом видалися непереконливими, через що вона зіштовхнулася з критикою.

На захист Наталки Денисенко став її чоловік Андрій Федінчик, який нині служить у ЗСУ. Раніше він також знімався у серіалі "Кріпосна" у другорядній ролі.

"Тут прямий закидон моїй дружині, яка їде зніматися в українському проекті, в країну, яка чи не найбільше нас підтримує, Польщу. І вам, колегам, друзям вона розповіла, що зніматиметься з актрисою з Росії. А ви зробили публічний пост і займаєтеся цькуванням, - висловився він. - Актриса, з якою зніматиметься дружина, з перших днів підтримала Україну і засудила дії Росії. Але вона все одно ворог, так? Тому що у неї російський паспорт. Так я вам скажу, що з нами пліч-о-пліч бореться Легіон Свобода Росії і вміло знищує окупанта. І у них у всіх російські паспорти. Так зверніться до ЗСУ, щоб не співпрацювали з ворогом".

Фото: https://www.instagram.com/andreyfedinchik/

Федінчик порадив під час війни не займатися марними суперечками та не цькувати його дружину, яка волонтерить заради допомоги ЗСУ.

"Навіщо ви зверталися до колег з росії і просили не мовчати, щоб потім все одно вважати їх ворогами? Ви не там шукайте зраду. Працюйте спільно! А зараз ви працюєте на ворога, тому що розпалюєте ненависть між своїми, - підсумував він. - Такої агресивної політики ненависті до окупанта, як у моєї дружини, годі й шукати. Тому не шукайте ворогів там, де їх немає".

4-й сезон "Кріпосної" має стати для російськомовного серіалу СТБ завершальним. Поки що акторський склад проекту не розголошується, але раніше в костюмованій драмі знімалося багато росіян, включаючи виконавиць головної ролі Катерину Ковальчук та Софію Пріс. Польща стала першою іноземною країною, де транслювалася "Кріпосна", а у 2020 році серіал почали показувати в Росії.