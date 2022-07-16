Анна Кошмал відповіла на запитання про зйомки продовження серіалу "Свати" в Росії

Молода українська акторка Анна Кошмал, відома багатьом в Україні та за її межами за роллю Женьки в популярному серіалі "Свати", поділилась своїми міркуваннями щодо зйомок продовження цього сіткому.

Акторка Анна Кошмал розповіла про зйомки продовження серіалу “Свати“ в Росії

Свою думку акторка опублікувала в сторіс Instagram.

Анна – талановита акторка, яка з успіхом грає на театральній сцені. Однак її роботі в театрі передувала велика роль у кількох сезонах серіалу "Свати", в якій юна акторка зіграла онучку Женьку. "Свати" стали добрим сімейним сіткомом, який полюбився глядачам на усьому пострадянському просторі.

Загалом вийшло 6 сезонів "Сватів", а зйомки завершального, 7 сезону, розтяглись у часі на кілька років через політичну ситуацію. Зрештою авторська група вирішиа поставити крапку на семи сезонах і не знімати більш ніякого продовження, незважаючи на успіх серіалу у глядачів.

І от тепер, як пишуть шанувальники Анни Кошмал, з'явилися чутки, що в РФ мають намір знімати продовження "Сватів".

"Кажуть в рашці сватів зніматимуть, як думаєте, правда?" – запитали в акторки шанувальники.

Акторка Анна Кошмал розповіла про зйомки продовження серіалу “Свати“ в Росії

"Хай роблять і кажуть, що хочуть, мені це не цікаво)", - відповіла акторка.

Вона також додала, що про серіал "Свати" та можливі зйомки його продовження точиться немало чуток, але це не обходить ні її особисто, ні авторську групу серіалу.

"Я хочу, щоб ви знали одне - творці серіалу "Свати" - українці і режисер цього серіалу один - Андрій Яковлєв - він українець", - пояснила Анна.

І звісно, ні про які зйомки в Росії зараз і мови бути не може. Та й про співпрацю з російськими акторами, які грали в серіалі "Свати", очевидно, теж можна забути. Більшість із них активно підтримали путінську агресію в Україні. І якщо раніше між акторами та усіма, хто працював над серіалом, було активне дружнє спілкування, то зараз більшість колег-росіян перестали спілкуватися з "Женькою" у соцмережах. Та й сама Анна воліє обходитись без цього спілкування.

Нагадаємо, Анна Кошмал показала рідкісне фото зі своїм чотирирічним сином.


Марченко Любов, Тудей





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