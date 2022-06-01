Rammstein развернули флаг Украины во время исполнения хита Engel на концерте в Цюрихе

Во время последнего концерта в Швейцарии музыканты из культовой группы Rammstein развернули флаг Украины под композицию Engel. На выступление находились около 50 тысяч любителей их творчества, отмечает издание Tribune de Gen?ve .

Впоследствии на фейсбук -странице музыкантов появилось сообщение со снимком с концерта, где отмечено:

"Бок о бок, больше никогда не будем одинокими", – это цитата из песни Armee der Tristen, появившейся у индастриал-металл группы в апреле.

“Вспышки на сцене иногда напоминали о войне у ворот Европы. Желто-голубой флаг появился на несколько мгновений, прежде чем снова исчезнуть среди присутствующих. Ницше как-то теоретизировал идею вечного возвращения, обрекая человека бесконечно жить одним и тем же зрелищем: подобно голосу Тилля Линдемана, в этой идее есть что-то одновременно умиротворяющее и ужасное», – говорилось в статье вышеупомянутого издания.