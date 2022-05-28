Остап Ступка впервые отреагировал на развод сына с Полиной Логуновой

Развод Дмитрия Ступки и Полины Логуновой не был таким мирным и дружественным, как рассказывала блогерша. После того как актер заявил прессе, что его бывшая бросила его ради американца, который мог ей дать больше, бьюти-эксперт по волосам пригрозила, что может осветить такие подробности, что они мигом разрушат его репутацию.

Разлучили с дочерью: Остап Ступка впервые отреагировал на развод сына

Как результат, дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой осталась с мамой в США, а украинский актер сейчас находится, судя по всему, в Европе. Впервые на развод сына отреагировал известный актер Остап Ступка.

В интервью программе "Звездный путь" он рассказал, что советовал сыну не обращать внимания на выпады бывшей жены, успокоиться и всего добиваться мирным путем. Он уверен, что им, как взрослым людям, удастся во всем разобраться со временем, а сейчас главное – не травмировать ребенка.

Разлучили с дочерью: Остап Ступка впервые отреагировал на развод сына

"Ну, у них там своя история. Нужно отвлекаться от этих дел (заниматься домашней работой и бытовыми вопросами – примечание Редактора). Потому что он скучает по малой, по дочери Богданке. Я думаю, что он хороший отец, он делает все для того, чтобы поддерживать отношения с малышкой, с детским миром Богданы", - рассказал Остап Ступка.

А вот дедушке не удается пообщаться ни с внучкой, ни с бывшей невесткой. Но он не теряет надежды, отмечая, что в будущем все должно разрешиться.


Напомним, бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника американца.


Анастасия Березовская, Тудей

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