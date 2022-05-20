Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину

В роSSийско-украинской войне погиб еще один перспективный украинский спортсмен.

О трагедии сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.

В боях под Харьковом 15 мая был убит член сборной по спортивному ориентированию Олег Ленюк.

"В жестокой войне, которую развязали роSSийские оккупанты, Украина теряет своих лучших сыновей...По словам побратимов, Олег всегда был добросовестным и отважным бойцом, а главное - человеком чести и слова. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин", – сообщили в министерстве.

Ленюк родом из Буковины. Он был мастером спорта, многократным чемпионом национального первенства и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования. Его отец, также Олег Ленюк, тоже занимался спортивным ориентированием и участвовал в соревнованиях среди ветеранов.

Также в боях за Харьковщину свои жизни отдали семеро украинских воинов из спецподразделения "Kraken". Бойцы погибли во время освобождения населенных пунктов Русская Лозовая и Питомник. Об этом сообщили в Telegram-канале спецподразделения.