Свечка за упокой карьеры: MELOVIN резко ответил на гомофобное высказывание Ирины Федишин
Украинская певица Ирина Федишин недавно сделала скандальное заявление о представителях ЛГБТ-сообщества, из-за чего оказалась в центре очередного скандала. По ее словам, это тяжкий грех, а люди нетрадиционной ориентации сами рушат свою жизнь.
"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество – я это не понимаю, для меня это большой грех. Но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится… мы все будем отвечать перед богом", – заявила исполнительница, информирует
На это заявление отреагировал украинский певец MELOVIN, который является открытым бисексуалом. В своем блоге в Instagram артист написал, что думает по этому поводу.
"Ирунь, членкиня! Ты не понимаешь, как ставить баллы от Украины на "Евровидении"... О чем дальше говорить? Конкурс, побуждающий к толерантному отношению к представителям LGBT. Тебе для судейства "распутного", "греховного", "гомогейского" конкурса пришлось сделать над собой СТРАШНОЕ усилие, а потом помыть рот с мылом, сходить в церковь и поставить свечу за упокой своей карьеры! Возьми свои крошечные грехи в свои крошечные ладошки и как "маленькая Люда" иди в лес", - резко высказался MELOVIN.
"Немного гомофобии и "разрушения". Гомофобии в свободной и демократической стране места нет! Мы не в московии, госпожа Ирина Федишин", - ранее заявлял он.
"Евровидение", где Ирина Федишин была одним из судей украинского профессионального жюри в этом году и оскандалилась с 0 баллов для Польши, является важной частью ЛГБТ-культуры. Международный песенный конкурс имеет большую и активную фан-базу в ЛГБТ-сообществе, а среди его победителей - трансвестит и открытый гей Томас Нойвирт (Кончита Вурст), бисексуал Дункан Лоуренс, лесбиянка Мария Шерифович и рок-группа M?neskin, в которой на басу бисексуальная Виктория Де Анджелис.