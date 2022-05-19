Свечка за упокой карьеры: MELOVIN резко ответил на гомофобное высказывание Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин недавно сделала скандальное заявление о представителях ЛГБТ-сообщества, из-за чего оказалась в центре очередного скандала. По ее словам, это тяжкий грех, а люди нетрадиционной ориентации сами рушат свою жизнь.

"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество – я это не понимаю, для меня это большой грех. Но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится… мы все будем отвечать перед богом", – заявила исполнительница, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

На это заявление отреагировал украинский певец MELOVIN, который является открытым бисексуалом. В своем блоге в Instagram артист написал, что думает по этому поводу.

"Ирунь, членкиня! Ты не понимаешь, как ставить баллы от Украины на "Евровидении"... О чем дальше говорить? Конкурс, побуждающий к толерантному отношению к представителям LGBT. Тебе для судейства "распутного", "греховного", "гомогейского" конкурса пришлось сделать над собой СТРАШНОЕ усилие, а потом помыть рот с мылом, сходить в церковь и поставить свечу за упокой своей карьеры! Возьми свои крошечные грехи в свои крошечные ладошки и как "маленькая Люда" иди в лес", - резко высказался MELOVIN.

Фото: instagram.com/melovin_official

"Немного гомофобии и "разрушения". Гомофобии в свободной и демократической стране места нет! Мы не в московии, госпожа Ирина Федишин", - ранее заявлял он.