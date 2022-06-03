Витовская резко приструнила обнаглевших россиян: "Езжайте и грабьте свои магазины!"

Ирма Витовская

По ее словам, если для граждан рф угнанная стиральная машинка стала квинтэссенцией похода в нашу страну, то можно было избежать крови и просто украсть технику в московских магазинах.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ирма Витовская обратилась в эфире программы "Зірковий шлях" с резким заявлением к роSSийским матерям и женам, а также рашистским солдатикам-мародерам. Актриса поражена тем, что роSSийские женщины даже не спросили, почему вещи, которые им отправили, без чеков.

По ее словам, если для граждан рф угнанная стиральная машинка стала квинтэссенцией похода в нашу страну, то можно было избежать крови и просто украсть технику в московских магазинах.

"Если вы живете в таких бедных регионах, что готовы носить поношенное женское белье, если вы такие голодные, зачем перлись в Украину? Нужно было поехать в Москву и ограбить пару магазинов. Зачем было проливать столько крови и у нас, и у вас, если стиральная машина – это квинтэссенция вашего похода в Украину?", - интересуется артистка.

Ирма Витовская также ошеломлена, что не только солдаты, но даже их родные не считают постыдным пользоваться вещами, которые кто-то надевал, держал в руках, стирал или чинил.

"Москва и Питер – это два города, которые обворовывают ваши регионы и прекрасно живут. А вы живете в заднице, в нищете, в говне, в дотациях. Почему вы едете в другую страну? Езжайте и грабьте свои магазины! Вы обеспечите себя на три года вперед", – предложила она агрессору.


Александра Павленко, politeka.net





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