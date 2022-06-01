"Сердце разрывается" Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась своими переживаниями

Марина Боржемская

Известная фитнес-тренер поделилась своими переживаниями и в очередной раз призналась в любви Украине.

Популярная фитнес-тренер и бывшая жена боксера Узелкова Марина Боржемская, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі" часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила очаровательные фото в интересной сельской локации, а в подписи к ним поделилась своими переживаниями.

На новых фотографиях Марина позирует в стильном образе – на ней укороченные темные брюки, топ и белая курточка, а в руках она держит небольшой светлый рюкзак. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Боржемская написала: "Можно я еще раз признаюсь в любви своей стране? Сейчас мы это делаем постоянно и ежедневно. Словами, действиями, песнями, победами на международных соревнованиях, сборами средств. Наша цветущая, яркая, разнообразная Украина, горжусь быть твоей дочерью. Очень жаль, что мы до конца не осознавали, как сильна наша страна и наш народ. Какие горы мы можем свернуть ради своего государства и людей?

Сердце разрывается, что такой ценой мы должны увидеть свое призвание, уникальность, неповторимость и невероятное единство, которое мы демонстрируем миру. Каждый день прошу, чтобы не погибали люди, и наши территории вернулись из оккупации. И верю, что однажды утром мы проснемся от сообщений и миллионов звонков с приветствиями. С приветствием: "Просыпайся, мы победили!". Верю, жду и работаю этого результата".


Галина Струс, politeka.net

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