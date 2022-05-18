Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая неожиданно вспомнила об артисте и опубликовала совместные кадры.

Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая и Alexeev выпустили совместный сингл "Поруч". С тех пор украинские звезды поддерживают дружеские отношения. Александра неожиданно вспомнила об артисте и опубликовала совместные кадры с Никитой Алексеевым.

Оказалось, что 18 мая Никита Алексеев отмечает День рождения, артисту в этом году исполняется 29 лет. Александра Зарицкая поспешила поздравить известного исполнителя.

Она опубликовала милое видео, на котором артисты вместе поют, сидя перед зеркалом в гримерке. Певице захотелось поправить прическу Никите, но он испугано отшатнулся. На что Александра сделала вывод: "Не дай Бог, тронуть его прическу". После случившегося они весело рассмеялись.

"Хоть между нами расстояние сейчас, я уже не дождусь, когда поздравлю тебя вживую. С днем рождения, дружище", - написала в подписи к кадрам Александра Зарицкая.


Александра Павленко, politeka.net

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