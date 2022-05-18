Очень волновалась: как мама Стефания отреагировала на победу Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Группа Kalush Orchestra победила на "Евровидение-2022" с песней "Стефания". Лидер коллектива Олег Псюк посвятил композицию самому родному человеку – своей маме.

Мама рэпера Стефания следила за ходом конкурса и вместе со всей Украиной не ложилась спать до трех часов ночи. После того, как стало известно, что Украина победила на международном песенном конкурсе, она, как все украинцы, была очень счастлива. Об этом Псюк рассказал подробнее во время пресс-конференции во Львове.

Фото: instagram.com/kalush.official

"Она тоже не спала до трех ночи. Она за всем следила и очень волновалась. И она счастлива, конечно, что счастлива. Песня, которую я посвятил своей маме, заняла первое место на "Евровидении". И принесла Украине победу. Какие могут быть еще эмоции", – сказал Олег, информирует Апостроф.

Также мама музыканта прокомментировала заявление сына о Мариуполе и "Азовстали", которое он произнес в гранд-финале после выступления. Стефания призналась, что невероятно гордится тем, что исполнитель сын нашел нужный момент и сказал эти слова перед огромной аудиторией. "Я прошу всех вас: "Пожалуйста, помогите Украине, помогите Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас!" - заявил Псюк со сцены "Евровидения".

Фото: Youtube

"Я приятно удивлена была, что мой Олег все же сказал те слова о Мариуполе и об "Азовстале". Я сразу ему написала сообщение, что он - молодец, потому что сказал это, независимо от того, дисквалифицируют его или не дисквалифицируют. Он сделал свою работу, сделал то, что ему предстояло сделать для людей", - отреагировала на это Стефания.

"Песня "Стефания" - одноименная песня, посвященная моей маме. В этой песне вообще нет ни одного слова о войне. Только после начала войны она начала приобретать очень много новых смыслов. Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина - моя мать" , или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень вирусной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн. Если уж так, то я хотел бы назвать ее песней нашей победы!" - говорил ранее лидер группы Kalush Orchestra.


Любовь Блажко, Апостроф

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