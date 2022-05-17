Председатель правления Суспільного высказался о проведении "Евровидения-2023" в Украине

После победы группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" право принимать конкурс в 2023 году досталось Украине. Однако полномасштабная война с Россией, которая длится уже 83-й день, ставит этот вопрос под сомнение. Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий заявил, что Суспільне приложит максимум усилий для того, чтобы "Евровидение-2023" состоялось в нашей стране. Он добавил, что совсем скоро начнутся консультации с Европейским языковым союзом по поводу проведения песенного конкурса.

Детальнее об этом Чернотицкий рассказал во время пресс-конференции 17 мая во Львове после возвращения украинской делегации из Турина. Он отметил, что этот вопрос гораздо комплекснее, чем просто желание.

"Мы получили фантастические показатели по просмотрам как на телевидении, так и на диджитал-платформах, трансляции Радио Проминь. Теперь перед нами предстает следующий вызов - это проведение "Евровидения-2023" в Украине. Если раньше это происходило в других странах - это вопрос инфраструктуры, финансов, то у нас, безусловно, это еще и важный фактор безопасности. И я могу объявить, что в пятницу мы начинаем консультации с Европейским языковым союзом относительно проведения Евровидения-2023", - сказал председатель правления Суспільного.

Фото: Суспільне

"Мы делаем все возможное, и я надеюсь, что государство также нас поддержит в том, чтобы "Евровидение" прошло здесь. Я надеюсь, что конкурс пройдет в мирной Украине. Тем не менее, я повторюсь, что фактор безопасности важен, и решение окончательное будет приниматься вместе с Европейским языковым союзом, это будут сложные переговоры, я уже уверен в этом, однако я напомню, что даже в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Киеве, это была довольно большая дискуссия. Тогда даже Украина закладывала так называемую финансовую гарантию, 15 миллионов евро. На случай, если вдруг что-то пойдет не так, - за эти средства конкурс проводила бы другая страна. Поэтому у нас этот вопрос намного комплекснее, чем просто желание. Я уверен, что нам нужно сделать все возможное, чтобы "Евровидение" состоялось в Украине", - также заявил Чернотицкий.

Фото: Общественное

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк соглашается с мнением, что следующее "Евровидение" должно пройти именно в мирной Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции во Львове.

"Многие страны уже выразили месседж, что они могут принять "Евровидение", если у нас не получится. Но я надеюсь, что мы примем "Евровидение" в счастливой построенной сильной стране", - сказал рэпер, информирует Апостроф.


Любовь Блажко, Апостроф

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