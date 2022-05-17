Выехавший из рф Галкин показал исхудавшую Пугачеву в необычной компании: "Три звезды"

Алла Пугачева

Известный роSSийский комик Максим Галкин, покинувший родной дом после вторжения рф в Украину, впервые за долгое время показал свою супругу – Аллу Пугачеву.

Как пишет Politeka.net, Галкин запечатлел похудевшую певицу в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

«Три звезды - три светлых повести», - подписал кадр Галкин, переиначив слова песни Пугачевой и Владимира Кузьмина «Две звезды».

«Запланировал в Израиле концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня, наверное, упрекнуть в предательстве. И я до сих пор готов выступать перед любимым роSSийским зрителем... Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы себе в голове разграничите власть и Родину. Я всегда это различал. Есть власть, а есть Родина», - пояснял свою позицию Галкин.

После ракетного удара по Одессе, в результате которого погиб младенец, Галкин выступил с новой критикой в адрес рф.

Комментарии к своим постам Галкин решил отключить.


Катерина Петренко, politeka.net

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