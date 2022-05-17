"Евровидение-2023": участник Kalush Orchestra предложил город для проведения конкурса

Ранее предлагалось провести песенный конкурс в Мариуполе, теперь участник группы-победителя назвал свой вариант.

Практически сразу после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" заговорили о том, где провести конкурс в следующем году. Особенно учитывая, что в Украине идет война и неизвестно, когда она закончится.

Так, участник группы Kalush Orchestra Игорь Диденчук назвал свой вариант места проведения конкурса. Он предлагает сделать его в Луцке.

"Я сам из Луцка, и очень люблю свой город, и являюсь его патриотом. Поэтому, да, в Луцке. Очень красивый город. Приезжайте в Луцк все, кто не был", - сказал артист по прибытию в Киев после "Евровидения-2022".

Также Игорь Диденчук был приятно удивлен, когда после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении в Украине было названо поезд в честь победной песни – "Стефания Экспресс".

Отметим, что министр культуры Александр Ткаченко также прокомментировал возможность проведения "Евровидения-2023" в Украине.

"Украина уже дважды проводила Евровидение, и всегда была эта дискуссия (по месту проведения). Я думаю, что не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых, сам конкурс будет в Украине. Потому что кто-то уже начинает говорить: "А давайте искать запасные площадки". Нет, это сто процентов!", - сказал Ткаченко.