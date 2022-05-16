Украинский пограничник погиб при попытке прорыва границы ДРГ рашистов: фото героя

16 мая в Сумской области в бою с роSSийскими диверсантами погиб украинский пограничник Александр Поповченко. Он помешал врагу прорвать государственную границу, информирует Апостроф .

Об этом сообщает горсовет Глухова в соцсети Facebook.

Отмечается, что трагическое событие произошло около 7 утра. При попытке прорыва госграницы диверсанты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района. Они применили минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы. Один из пограничников получил смертельное ранение.

В горсовете добавили, что 44-летний главный сержант Поповченко был инспектором погранслужбы II категории, за его плечами – 10-летний опыт службы.

В 2021 году он уволился после окончания контракта, но после вторжения РФ продолжил службу. В рамках мобилизации он был призван в отдел пограничной службы Глухов.

Погибший был женат и воспитывал двоих детей.