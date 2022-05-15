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2022-05-15
Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"
В словах Псюка не увидели политики.
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Украину не дисквалифицируют из песенного конкурса "Евровидение" из-за призыва Kalush Orchestra спасти Мариуполь и защитников "Азовстали". Об этом организаторы рассказали в прямом эфире в ответ на запрос немецкого агентства dpa.
"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - заявили они.
"Я прошу вас всех. Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите "Азовстали" прямо сейчас", - призвал он.
Таисия Ястремская, ZN.ua