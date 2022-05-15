Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"

В словах Псюка не увидели политики.

Kalush Orchestra не дисквалифицируют на
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Украину не дисквалифицируют из песенного конкурса "Евровидение" из-за призыва Kalush Orchestra спасти Мариуполь и защитников "Азовстали". Об этом организаторы рассказали в прямом эфире в ответ на запрос немецкого агентства dpa.

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - заявили они.

"Я прошу вас всех. Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите "Азовстали" прямо сейчас", - призвал он.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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