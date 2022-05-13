"Таких концертов еще не было": солист "Океан Эльзы" выступил на Чернобыльской АЭС

13 мая, в пятницу, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прибыл с визитом на Чернобыльскую АЭС, где устроил настоящий концерт для работников предприятия, информирует Апостроф .

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"По-моему, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции", - написал Святослав Вакарчук.

Артист спел несколько песен и пообщался с персоналом ЧАЭС, который сейчас работает вахтовым методом. Также Вакарчук в сопровождении начальника смены станции Валентина Гейко посетил некоторые объекты атомной станции.

"Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!" – резюмировал он.

Фото: Facebook / ЧАЭС

Фото: Facebook / ЧАЭС

Фото: Facebook / ЧАЭС

Фото: Facebook / ЧАЭС

Фото: Facebook / ЧАЭС

Ранее "Апостроф" сообщал, что Святослав Вакарчук специальную версию песни "Объятия" во дворе харьковского Дворца труда, разрушенного роSSийскими бомбами.