"Таких концертов еще не было": солист "Океан Эльзы" выступил на Чернобыльской АЭС
13 мая, в пятницу, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прибыл с визитом на Чернобыльскую АЭС, где устроил настоящий концерт для работников предприятия, информирует
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
"По-моему, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции", - написал Святослав Вакарчук.
Артист спел несколько песен и пообщался с персоналом ЧАЭС, который сейчас работает вахтовым методом. Также Вакарчук в сопровождении начальника смены станции Валентина Гейко посетил некоторые объекты атомной станции.
"Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!" – резюмировал он.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Святослав Вакарчук специальную версию песни "Объятия" во дворе харьковского Дворца труда, разрушенного роSSийскими бомбами.