Как на "Евровидении-2022" выступил певец из Израиля - Майкл Бен Давид поддерживает Украину

Во втором полуфинале "Евровидения-2022" выступил представитель Израиля Майкл Бен Дави. 25-летний певец - один из тех участников, кто поддерживает и сопереживает Украине во время войны с роSSийскими оккупантами. Каким было выступление израильского артиста - далее в материале, информирует Апостроф.

Конкурсант вышел на сцену в Турине вторым и представил Европе свою песню I.M. - это позитивный гимн о принятии себя. Майкл - представитель нетрадиционной сексуальной ориентации и не скрывает этого.

По словам певца, он уже в детстве понял, что его тянет к мальчикам, из-за чего неоднократно потерпал от физического насилия, в том числе и со стороны девочек.

Сегодня личная жизнь артиста сложилась, и накануне второго полуфинала Майкл заключил брак со своим избранником по имени Рои Рам. Певец опубликовал в Instagram фотографию с партнером и похвастался обручальными кольцами.

Фото: instagram.com/michaelbdd

Накануне "Евровидения" Майкл Бен Дави также раскрыл подробности о своих украинских корнях. Оказалось, мама певца - родом из Украины, а родственники - тетя и племянник до сих пор живут в Киеве. Он признался, что постоянно связывается с родными и знает всю правду о войне.

"Все поддерживают Украину, но никто не понимает, что там происходит на самом деле. Я говорю с дядей два раза в день, когда могу, когда он не в бомбоубежище. Это так тяжело", - сказал певец со слезами на глазах во время пресс-конференции.

Фото: instagram.com/michaelbdd

Несмотря на конкуренцию, представитель Израиля уверен, что Украина должна победить на "Евровидении". Также Украина должна победить и в войне с Россией.

"Они должны победить везде. Они должны отвоевать свою страну обратно. Никто не понимает, что они сейчас переживают. Я люблю вас и я надеюсь, что это скоро закончится, потому что это какой-то ужас", - отметил певец.


Наталья Лавринец, Апостроф

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