У Джастина Бибера парализовало часть лица - певец рассказал о серьезном заболевании

Канадский поп-R&B-исполнитель Джастин Бибер признался, что страдает от серьезного заболевания, из-за которого половина его лица парализована. О недуге 28-летний певец рассказал в своем Instagram, заверив фанатов, что делает все возможное, чтобы избавиться от болезни, которая может привести к плачевным последствиям, информирует Апостроф.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Как вы можете видеть, глаз не моргает, я не могу улыбаться на этой стороне лица, эта ноздря не двигается, - показывает певец. - Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние".

Фото: instagram.com/justinbieber

Бибер отметил, что это очень серьезно, поэтому ему нужно замедлиться и отдохнуть. Этот синдром опасен тем, что может вызвать полный паралич лица или привести к глухоте. Певец отменил запланированные концерты и попросил поклонников отнестись с пониманием. Сколько времени уйдет на восстановление, пока не известно.

"Мы не знаем, сколько времени будет, но все будет хорошо. Я надеюсь и я верю в Бога и я верю, что все наладится", - сказал Джастин и попросил фанов молиться за него.


Наталья Лавринец, Апостроф





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