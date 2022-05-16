В желто-голубом платье от украинского бренда: Тина Кароль выступила в Токио в поддержку Украины

Украинская исполнительница Тина Кароль с начала войны в Украине активно собирает деньги на помощь нашим защитникам на благотворительных мероприятиях. Так, на этот раз она прилетела в Японию, где на Rakuten Girls Award 2022 исполнила украиноязычные композиции.

В своем блоге в Instagram певица опубликовала пост, в котором поделилась эмоциями и показала фото с мероприятия. На сцену она вышла в пышном платье желто-голубого цвета с эффектным вырезом на ноге. Патриотический наряд был создан украинским брендом LEVER COUTURE, основательницей которого является дизайнер Lesya Verlingieri, информирует Апостроф.

"Спасибо украинскому дизайнеру LEVER COUTURE за создание чрезвычайно патриотического платья", - написала Тина в соцсетях.

Фото: instagram.com/tina_karol

Также артистка поблагодарила Японию и ее народ за поддержку нашего государства в войне с роSSийским агрессором.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что так верно поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а так же Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должна существовать нация, язык, культура Украины. Артист – это айдентика нации, а музыка – это оружие в его руках. Каждый наш шаг – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт. Мы боремся за право быть хозяином на своей земле. обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!" – выразилась знаменитость после выступления.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

"Япония поддерживает Украину и очень многое сделала для Украины в гуманитарном смысле – отправила чрезвычайное количество гуманитарной помощи. Они поддерживают все Украину. Они повсюду делают эти журавлики сине-желтые. И вместе со мной говорят вот этот месседж (ред. – посылают россиян следом за кораблем)", - также заявляла ранее Кароль.


Любовь Блажко, Апостроф

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