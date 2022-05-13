Юрий Горбунов заступился за Потапа, Бабкина и других знаменитостей, которые выехали из Украины

Юрий Горбунов не осуждает мужчин-артистов, которые во время войны находятся за границей, таких как Алексей Потапенко (Потап), Дмитрий Монатик (Monatik) и Сергей Бабкин. Ведущий считает, что своей деятельностью на благотворительных мероприятиях они помогают Украине больше, чем могли бы сделать здесь, информирует Апостроф .

"Я не имею права никого винить - кто уехал, кто находится за границей. Знаю о Леше, сколько он много делает там, оставаясь за границей, для украинцев. То же и Дима Монатик, то же и Бабкин. Устраивая благотворительные концерты, перечисляя средства. Я не знаю, возможно им бы не удалось, оставаясь здесь, как-то помогать фронту и Украине. Возможно, там у них есть больше возможности это сделать", - высказал он свое мнение в программе "Слава+".

Фото: instagram.com/kamenskux

Горбунов отметил, что есть очень много мужчин, которые остались в Украине, но они никак не помогают своей стране. А есть такие, которые выехали за границу и активно волонтерят, собирают средства и передают их на помощь ВСУ и пострадавшим от роSSийской агрессии украинцам.

Фото: instagram.com/babkin_official

Также ведущий рассказал, как поступать с мужчинами, которые пытаются выехать из Украины за 10 тысяч долларов. Горбунов нашел идеальное решение.

Продюсер считает, что не выпускать их из страны - неправильно. Поскольку, если у них есть деньги, чтобы уехать, то на фронт они точно не пойдут, а будут искать способы "отмазаться".

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

"Если у него есть 10 тысяч долларов, чтобы выехать за границу, то выпустите его. Возьмите с него 30 тысяч долларов, пришлите эти деньги на ВСУ. Но потом, когда он захочет вернуться, а он захочет вернуться, потому что он эти деньги зарабатывает в Украине, - 50 тысяч долларов на восстановление Украины. Я вас уверяю, это было бы правильнее, чем кричать мы вас никого не выпустим", - считает он.