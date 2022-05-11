Отреставрированный фильм Параджанова «Тени забытых предков» покажут в кинотеатрах – трейлер

Культовый фильм армянина Сергея Параджанова, снятого по мотивам повести украинского писателя Михаила Коцюбинского, покажут в кинотеатрах в отреставрированном виде. Обновить визуальную составляющую картины, которая принадлежит к классике украинского поэтического кино, решил независимый дистрибьютор KyivMusicFilm.

В свое время фильм удалось воплотить прежде всего благодаря сочетанию талантов трех художников: самого режиссера, а также актера Ивана Миколайчука, сыгравшего главную роль, и Мирослава Скорика, работавшего над музыкальным оформлением ленты.

Сеансы начнутся с 19 мая, посетить кинотеатр в случае отсутствия чрезвычайных ситуаций, связанных с боевыми действиями, можно будет в Киеве , Львове, Одессе, Днепре и Сумах.

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Напомним, во время премьеры фильма в кинотеатре «Украина», которая состоялась 4 сентября 1965 года, литературовед-аспирант Василий Стус, литкритик Иван Дзюба и журналист Вячеслав Чорновил призвали присутствующих встать в знак протеста против тогдашних арестов украинских интеллектуалов:

«Сейчас проходят массовые политические аресты украинской интеллигенции и молодежи в Киеве , Львове и других городах. Повторяется 1937 год. Молодежь должна заявить протест властям, заклеймить позором за несправедливость», - отметил тогда во время короткой речи Дзюба.

Как следствие, Дзюбу уволили из редакции издательства «Молодежь», Черновола – из газеты «Молодая гвардия», а Стуса отчислили из Института литературы Академии Наук.

Сюжет фильма Параджанова

Часто историю интерпретируют как украинский вариант трагедии о Ромео и Джульетте.

Мальчик из гуцульской семьи Палийчуков становится свидетелем убийства своего отца в перепалке с мужчиной из вражеского рода Гутенюков. Во время развернувшейся на фоне мистических Карпат бойни Иванко знакомится с Маричкой, дочерью убийцы своего отца. От ярости он дает ей пощечину, сдирает с малой платок и выбрасывает в Черемош. Однако вместо ожидаемой вражды, между представителями двух родов возникает любовь.

Параджанов однажды уточнил, что, кроме повести, к созданию фильма его вдохновила картина Тициана «Любовь земная и Любовь небесная».