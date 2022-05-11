В Киеве появится музейно-культурный центр современного искусства им. Ивана Марчука

Художник основал свой стиль «плентанизм»: картины будто созданы из клубочков причудливых нитей, информирует ZN.ua.

В Киеве появится музейно-культурный центр современного искусства им. Ивана Марчука
Изображение: WikiArt

Дом на ул. Владимира Винниченко, 10 в Киеве передадут для создания музейно-культурного центра современного искусства. Судя по указу, обнародованному на сайте президента Зеленского, заведение будет носить имя украинского художника Ивана Марчука.

Известно, что обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности в сферу управления Министерства культуры и информационной политики поручено Кабмину и Государственному управлении делами.

Напомним, Иван Марчук – народный художник Украины, творческое наследие которого насчитывает около 5000 произведений.

В середине 60-х нашел свой авторский стиль в искусстве. Он не вписывался в шаблоны распространенного во время СССР соцреализма, это повлекло за собой переход в андеграунд.


Оксана Коваль, ZN.ua

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