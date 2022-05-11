В Киеве появится музейно-культурный центр современного искусства им. Ивана Марчука

Дом на ул. Владимира Винниченко, 10 в Киеве передадут для создания музейно-культурного центра современного искусства. Судя по указу, обнародованному на сайте президента Зеленского, заведение будет носить имя украинского художника Ивана Марчука.

Известно, что обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности в сферу управления Министерства культуры и информационной политики поручено Кабмину и Государственному управлении делами.

Напомним, Иван Марчук – народный художник Украины, творческое наследие которого насчитывает около 5000 произведений.