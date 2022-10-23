Пугачова після публічної "биття" росіян опинилася в центрі обговорень: "Вище всяких похвал"

Відома артистка Алла Пугачова своїми висловлюваннями спровокувала нову хвилю обговорень.

Відома російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін розкритикував російську "спецоперацію" в Україні, викликала не менш бурхливу реакцію. Своїми висловлюваннями Пугачова розлютила російських нападників, висміявши небажання народу щось робити із ситуацією країни.

Також за співачку заступився продюсер Леонід Дзюник. Він заявив, що люди, які поширили брехню про Примадонну, остаточно втратили сором і мають покарати. У мережі продовжують обговорювати:

«Що там із alla_orfey? Чи підтримуєте її? Чи клянете?» - Запитують у мережі.

Думки розділилися:

«Вище всяких похвал; Підтримую! Сильна та смілива жінка!; Супер жінка! Завжди ухвалювала правильні рішення!; Клас ??; Краса ???; Вище всяких похвал; гарне фото-красиво вийшли!!; Все розставить на місцях Бог, Кесареві кесареве; Та кому вона здалася ?; Алла завжди була вільною. Тепер тим більше; підтримуємо звісно!».

Нещодавно примадонна виставила на продаж свій розкішний особняк у Підмосков'ї та поїхала жити до Ізраїлю, а тепер показала несподіване фото із відомими музикантами, які підтримали Україну.

На новій фотографії Алла Борисівна знята в компанії Андрія Макаревича та Бориса Гребенщикова. При цьому сама вона виглядає дуже молодо та свіжо.