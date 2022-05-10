Мы постоянно ссорились: певица MamaRika рассказала об отношениях с мужем на расстоянии

Украинская исполнительница MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова), которая недавно рассказала о возвращении из Польши , поделилась подробностями отношений с мужем на расстоянии. Она призналась, что эти полтора месяца, которые они не виделись, оказались для их семьи не самыми простыми, информирует Апостроф .

"Я выношу ему мозги страшно. Я думаю, что это такая женская черта - эти все внутренние боли выговаривать ежедневно. Мы не виделись полтора месяца, и почти не было дня, чтобы я не плакала и не говорила: "я уже не могу", "я хочу к тебе", "я хочу в Украину", "я хочу, чтобы семья была вместе". Каждый день. Это очень тяжело. Это так кажется, что ты там за границей в безопасности. Это морально очень тяжело. Я понимаю каждую женщину, каждую маму, которая сейчас там. Но морально ты просто закипаешь, и очень нервные отношения складывались", - рассказала певица Славе Демину.

MamaRika заявила, что последние события оказали сильное влияние на ее нервную систему, из-за чего она намерена обратиться к психологу или принимать успокоительные.

"Мы постоянно ссорились, он у меня во всем был виноват. Хотя и сейчас мы продолжаем ссориться. Я думала, что приеду к нему и буду идеальной женой, но ничего подобного, я и дальше на нервах. Если без шуток, то у меня реально съехала нервная система. Это не смешно", - сказала артистка.

"У меня была очень сложная дорога. Я добиралась одна с малышом через Молдову, через полузаброшенный какой-то непонятный дом, потом через Румынию, я летела затем в Варшаву. И потом эта разлука, я одна с ребенком, потому что мама постоянно на работе. И у меня съехали нервы, у меня иногда бывают приступы. Я могу войти в какое-то такое состояние и просто меня несет, я не могу себя остановить. У меня реально съехала психика, и это не смешно. Я плачу, я кричу, я могу бить руками в стены. У меня ужасный нервный кризис, и я думала, что приеду домой и все снимет как рукой, но ничего подобного", - добавила она.

Фото: instagram.com/mamarika_official