120 украинских архитекторов вызвались отстроить Ирпень

В четверг, 5 мая, 120 украинских архитекторов приехали в Ирпень, который потерпел значительные разрушения от роSSийской армии. По приглашению руководства Ирпеня и Киевской военной областной администрации специалисты планируют приобщиться к планированию стратегии по восстановлению и развитию города.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Апостроф.

"Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и процветающую. Благодарю каждого, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области", — сказал Павлюк.

В ходе визита архитекторы осмотрели Ирпень и оценили уровень разрушений. Следующим этапом станет планирование новой стратегии развития города.

"Очень многие откликнулись. Это говорит о том, что для каждого из нас важно быть причастным к развитию Украины. Уже сегодня вы вносите огромный вклад в восстановление Киевщины, отдавая свое время и часть энергии", — отметил глава гуманитарного штаба Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного восстановления населенных пунктов планируется создать специальный справочник.


Иван Троянов, Апостроф

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