120 украинских архитекторов вызвались отстроить Ирпень

В четверг, 5 мая, 120 украинских архитекторов приехали в Ирпень, который потерпел значительные разрушения от роSSийской армии. По приглашению руководства Ирпеня и Киевской военной областной администрации специалисты планируют приобщиться к планированию стратегии по восстановлению и развитию города.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, информирует Апостроф .

"Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и процветающую. Благодарю каждого, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области", — сказал Павлюк.

В ходе визита архитекторы осмотрели Ирпень и оценили уровень разрушений. Следующим этапом станет планирование новой стратегии развития города.

"Очень многие откликнулись. Это говорит о том, что для каждого из нас важно быть причастным к развитию Украины. Уже сегодня вы вносите огромный вклад в восстановление Киевщины, отдавая свое время и часть энергии", — отметил глава гуманитарного штаба Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного восстановления населенных пунктов планируется создать специальный справочник.